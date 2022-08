Kultuurikeskuses on maalid ja neist tehtud kleidid

Kätlin Rohilaid-Aljaste avas kultuurikeskuse saalide ees oma esimese näituse „Tingimusteta armastus”, mis on pühendatud tema isale ja vanaemale.

Saalides on vaadata maalid, nende printkoopiad ja prinditud kleidid. Maalide riidele printimise ja nende kleitideks saamise eest hoolitses tekstiilikunstnik Marilin Sikkal. Välja on pandud ka valik Katta Grüneri ehteid. Katta Grüner on Rohilaid-Aljaste vanaema nimi, mis tema meelest sobis kõige paremini kaubamärgiks ehetele, mille valmistamine sai alguse just esiema talus.

Rohilaid-Aljaste maale iseloomustavad ulakad värvid ja pisut ootamatud kompositsioonid mõjuvad kõige paremini just printkleitidel. „Inimesed hindavad üha enam isikupärast riietust, soetavad pigem vähem, kuid just endale sobivaid riideid,” tõdes ta.

Kätlin Rohilaid-Aljaste, kelle maalimisharrastus on pärit lapsepõlvest, õpib praegu Eesti kunstiakadeemia vabaakadeemias maalikunsti.