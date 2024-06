Galerii: Katta Grüner esitles kollektsiooni Mull Mullis – Illusioon

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 58

Haapsalu maalikunstnik Katta Grüner esitles Tallinnas oma uut kollektsiooni Mull Mullis – Illusioon.

Kollektsiooni kandev sõnum on, et me kõik elame omas mullis ja arvame, et meie tõde on ainuõige. Oleme illusioonis. Vahel leiame inimesi, kes on samas mullis, kui meie ja aja möödudes võivad meie mullid muutuda. Me sünnime siia maailma unikaalsete inimestena, sündides me oleme need, kes päriselt oleme. Oma hinge, geenidega ja vaimuga. Siis hakkab ühiskond meid muutma: pere, lasteaed, kool, töökoht. Paljud meist kaotavad oma unikaalsuse, oma päris mina. Kuid inimene saab olla õnnelik ainult siis, kui ta on tema ise ja teeb asju, mida hinges tahab.

Riiete, ehete ja kottide kollektsioonidel olev karu, viitab lapsepõlvele ja lapsepõlve olulisusele inimese elus. Lõiked on boheemlaslikud, mis teevad riided mugavaks kandjale.

Kõik kangad on Katta Grüner maalide ja digidisainiga unikaalsed. Kõik kollektsiooni tooted on õmmeldud Eestis ja Läänemaa õmblejate poolt.

Moeetenduse modellid on Läänemaa juurtega tüdrukud ja Katta Grüneri sugulased. Sellega soovib kunstnik tõsta esile, et peame väärtustama oma juuri ja sugulussuhteid.