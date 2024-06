Lääne Elu paberleht laupäeval, 22. juunil

Selts otsib võimalust konnad tagasi tuua

Haapsalu Konnaküla seltsingu eestvedaja Aita Mölder kutsus Tagalahe äärde looduskaitsjad, et uurida, kuidas konnad tagasi saada. Konnakülas elav Mölder on mures, sest tema sõnul ei ole konnade järgi nime saanud asumis viimastel aastatel enam konni näha. „Konnakülas peavad konnad olema,“ on ta kindel.

Elin Toona lugu: kus on kirjaniku kodu?

Neljapäeval Haapsalu külje all Uuemõisas esietendunud „Üks helevalge tuvi“ kirjanik Elin Toona autobiograafilise loomingu ainetel rebib hinge marraskile. Küllap mõjuks „Üks helevalge tuvi“ ka siis, kui ta oleks fiktsioon. Aga ei ole. Ta ei ole isegi mitte faktsioon, lõiming faktidest ja fiktsioonist, nagu Elin Toona ise oma mälestuste kohta on öelnud.

Tüdruk seljakotiga

Olete näinud tüdrukut seljakotiga? Õigemini mõnda ilmarändurit, kes võtab julgelt ette tee kas või maailma teise otsa ja hakkab seal agaralt toimetama. Või mis tüdruk ta enam nii on – juba 27aastane noor naine Alissija-Elisabet Jevtjukova. Kohalikust näitemängust huvitatu seostab teda Haapsalu teatristuudioga, kus talvel tegutseti Jevtjukova taktikepi järgi.