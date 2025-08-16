Galerii: grupinäituse “Ülestähendusi metsikutelt radadelt” avamine Asuküla seltsimajas

Grupinäituse “Ülestähendusi metsikutelt radadelt” avamine Asuküla seltsimajas. Foto: Juhan Hepner
Grupinäituse “Ülestähendusi metsikutelt radadelt” avamine Asuküla seltsimajas. Foto: Juhan Hepner
Grupinäituse “Ülestähendusi metsikutelt radadelt” avamine Asuküla seltsimajas. Foto: Juhan Hepner
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalu kodukohvikute päeval, 16. augustil avati Asuküla seltsimajas Riin Palloni ja Kaia Kullamaa kureeritud grupinäitus “Ülestähendusi metsikutelt radadelt”.
Näitusel löövad kaasa 10 Haapsaluga seotud kunstnikku: Maarja Aaloe, Mari Prekup, Rait Rosin, Riin Pallon, Katta II Grüner, Kaia Kullamaa, Hailey Vinter, Naima Neidre, Mara Ljutjuk ja Elis Saareväli.
Näituse pealkiri on inspireeritud Tove Janssoni ja Tuulikki Pietilä raamatust “Ülestähendusi saarelt”, mille o