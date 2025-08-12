Asuküla seltsimajas avatakse kümne kunstniku grupinäitus

Kuula artiklit, 2 minutit ja 2 sekundit
Suure Haapsalu kodukohvikute päeval 16. augustil kell 12.00 avatakse Asuküla seltsimajas Riin Palloni ja Kaia Kullamaa kureeritud grupinäitus “Ülestähendusi metsikutelt radadelt”.
Näitusel löövad kaasa 10 Haapsaluga seotud kunstnikku: Maarja Aaloe, Mari Prekup, Rait Rosin, Riin Pallon, Katta II Grüner, Kaia Kullamaa, Hailey Vinter, Naima Neidre, Mara Ljutjuk ja Elis Saareväli.
Avamisele järgneb kuraatorituur koos kunstnikega ja 20. septembril Maal elamise päeva raames toimuvad näitusel kollaaži ja
