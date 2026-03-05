Asuküla raamatukogu avab kirjandusrestorani

Asuküla raamatukoguhoidja Imbi Sildaru. Andra Kirna

Asuküla raamatukoguhoidja Imbi Sildaru avab emakeelepäeval kirjandusrestorani, kus pakub viiekäigulist gurmeelõunat.

Eelroaks pakutakse muinasjutte, teise käiguna uuemat eesti kirjandust, siis reisijutte ja magustoiduks romantikat. Pearoaks serveeritakse teoseid Läänemaale elama asunud kirjaniku Liisi Õunapuu sulest.

Mida täpselt söömaajal tehakse, ei tahtnud Sildaru veel öelda, aga üks on kindel: on lauad ja need kaetakse käikude kaupa raamatutega. „Vaatame sisse ja maitseme,” ütles Sildaru.

Artikkel jätkub peale reklaami

Sama soovitus on tal varuks ka lugejaile, kes ei oska endale sobivat raamatut leida: tuleb teos suvalise koha pealt lahti lüüa, natuke lugeda ja kui meeldib, siis laenata.

Mõte emakeelepäeval, 14. märtsil kirjandusrestoran avada tuli Sildarul kahe peale Anu Aljastega, Asuküla raamatukogu lugeja ning külaseltsi liikmega. „On emakeelepäev, Kristjan Jaak Peterso