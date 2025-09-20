Galerii: maal elamise päev Panga külas, Parilas ja Asukülas

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 37

panga pesa (2) Maal elamise päev. Foto: Juhan Hepner asuküla seltsimaja (3) Maal elamise päev Asuküla seltsimajas. Foto: Juhan Hepner Parila seltsimaja (10) Maal elamise päev Parila seltsimajas. Foto: Juhan Hepner

Laupäeval peeti seitsmendat korda maal elamise päeva.

Haapsalu maapiirkonnas avasid oma uksed teiste seas näiteks Panga Pesa ja spordihoone, Asuküla seltsimaja ja Parila seltsimaja. Külalised said soetada kohalikku kraami ning osaleda töötubades ja mängudes.

Läänemaal ja Lääneranna vallas osales maal elamise päeval kokku l