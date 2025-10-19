Valimispäev Pangal: päev algas hoogsalt

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 12

IMG_7423 Valimisjaoskond Panga külas. Foto: Juhan Hepner IMG_7430 Valimisjaoskond Panga külas. Foto: Juhan Hepner IMG_7432 Valimisjaoskond Panga külas. Foto: Juhan Hepner

Pühapäeva ennelõunal külastasid Haapsalu linna Panga külas Ridala koolimajas asuvat valimisjaoskonda nii noored, keskealised kui ka eakamad valijad.

Valimiskomisjoni liige Aime Koit ütles Lääne Elule, et kell 9 hommikul ukse taga järjekorda ei olnud, kuid esimesed valijad olid paar minutit hiljem juba kohal. "Pigem on olnud suhteliselt töine ennelõuna, sest ikka väga tihedalt on inimesed käinud," rääkis Koit veidi enne keskpäeva.

Veidi pärast kella 11 ennelõunal valimisjaoskonnast väljunud Kaido ütles, et tema tegi valiku konkreetse erakonna põhjal. "See erakond jagab kõige rohkem