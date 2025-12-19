Lääne-Nigula vallavolikogu isamaalasest liige jätkas naiste alavääristamist

Ago Kirsipuu. Foto: Juhan Hepner

Eelmisel Lääne-Nigula volikogu istungil naisi alavääristavaid märkusi teinud volikogu liige Ago Kirsipuu (Isamaa nimekiri) jätkas sama stiili ka nüüd, mil ta nimetas Kirsipuu käitumist varem kajastanud Lääne Elu ajakirjanikku Kaie Ilvest volikogu ja kõigi internetiülekande teel istungit jälginud inimeste ees tädiks ja toonitas Ilvese vanust.

Detsembri alguses peetud istungil esitas Kirsipuu korduvalt eelarvamuslikke ja naisi alavääristavaid küsimusi ja tegi ettepanekuid, sest vallavolikogu esimehe üks kandidaatidest oli naine, Kadi Paaliste.

Kaie Ilves kirjutas toona, kuidas Kirisipuu oli muu hulgas uurinud volikogus naiste valimisõiguse kohta ja hüüdnud: „Vat jõulunaist tahaks!” See päädis nüüd volikogu kõnepuldist ajakirjaniku mõnitamisega ja Kirsipuu poolse eneseõigustusega.

„Sõna on vaba. Ärge hoidke ennast tagasi. Meil ei ole tsensuuri!” ütles Kirsipuu. Tema käitu