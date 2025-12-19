Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. detsembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 41 sekundit 0:00 / 0:41

Erki Savisaar: Vormsi vajab muutust

Kaks nädalat tagasi nelja poolthäälega Vormsi vallavanemaks valitud Erki Savisaar ütleb end saarel Isamaa loosungi all ajavat Keskerakonna asja.

Enne valimisi hirmutati temaga rahvast: kui Savisaarest saab vallavanem, siis raiutakse Vormsi lagedaks, nii et ükski puu ei jää püsti, ja rand ehitatakse täis. Ta ütleb, et see on vale.

Laikmaa muuseum andis välja kalendri

Ants Laikmaa majamuuseum andis kunstniku 160. sünniaastapäeva puhul välja kalendri, mis algab tuleva aasta maist ja lõpeb ületuleva aasta aprillikuuga.