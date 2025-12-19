Galerii: Läänemaa aasta sportlased on Nelli Differt ja Sten Priinits

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 31

spordiaasta 2025_andra (59) Läänemaa aasta sportlaste tunnustamine. Foto Andra Kirna. spordiaasta 2025_andra (57) Läänemaa aasta sportlaste tunnustamine. Foto Andra Kirna. spordiaasta 2025_andra (52) Läänemaa aasta sportlaste tunnustamine. Foto Andra Kirna.

Läänemaa aasta sportlase valimisel tegid taas puhta töö vehklejad, võttes neli tiitlit – aasta mees- ja naissportlase kõrval ka parima neiu ja võistkonna tiitli.

„Paraku pole kellelgi vehklejate saavutustele midagi kõrvale panna,” ütles spordiliit Läänela tegevjuht Ülle Lass. Tema sõnul oli aasta parimaid sportlasi valinud komisjon otsuseid tehes üksmeelne – sportlaste tulemused rääkisid enda eest.

Läänela presidendi Urmas Koppe sõnul on Läänemaal päris tipptasemel sportlasi paaril-kolmel alal – vehklejad, maadlejad ja võib-olla mõni ala veel. „Meeste ja naiste osas on valik kasin,” tunnistas ta. Koppe sõnul võib üks põhjus olla, et siinsed spordiklubid ei esita oma sportlasi. „Kui sul on Eesti tasemel tulemusi teinud sportlasi ja vastu tulevad need, kellel on rahvusvahelised tulemused, siis need kaaluvad kohalikud üles,” rääkis Koppe.

Kui täiskasvanute seas on tipus hõre, on spordi ja liikumisharrastuse kandepind Läänemaal Koppe