Lehis epeevehklemise GP-etapil 32 seas, Priinits 64 hulgas

Katrina Lehis. Foto: BizziTeam

Kataris peetud epeevehklemise GP-etapil jõudis läänlastest kõige kaugemale Katrina Lehis, kes sai pühapäeval peetud põhiturniiril 32 parema hulka, kus kaotas 13:15 Ungari vehklejale Emma Borsodyle.

Meestest tegi meie vehklejatest parima etteaste Sten Priinits, kes pääses laupäeval edasi pühapäevase põhiturniiri parema 64 hulka, kus ta jäi aga 12:15 alla itaallasele Matteo Galassile.

Oliver Laasik jäi pühapäevasest võistlusest ülinapilt välja, kui kaotas laupäevasel võistlusel edasipääsu otsustanud matšis 1 torkega 14:15 Ungari vehklejale Csaba Fenyvesile.