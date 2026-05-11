Katrina Lehis tuli Colombia GP-etapil pronksile

Kuula artiklit, 1 minutit ja 19 sekundit
0:00 / 1:19
Katrina Lehis. Foto: BizziTeam
Colombias Medellinis toimunud epeevehklemise GP-etapil tuli Haapsalust pärit vehkleja Katrina Lehis kolmandale kohale.
See oli teine järjestikune pjedestaalikoht GP-turniiril. Aprillis võitis Lehis Budapesti etapil esikoha.
Colombia turniiril teise asetuse saanud Lehis võitis esimeses ringis kohalikku sportlast Carmen Andrea Correa Santat 15:8 ja teises ringis prantslannat Julia Caroni 15:11. Koha veerandfinaalis tagas talle 15:9 võit ukrainlanna Anna Maksõmenko üle.
Artikkel jätkub peale reklaami
Veerandfinaalis oli Lehise vastane Venezuela vehkleja Lizzie Asis, kelle ta alistas 15:9. Poolfinaalis läks Lehis vastamisi Pariisi olümpial pronksmedali võitnud Eszter Muhariga Ungarist ning kaotas talle 15:11.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam