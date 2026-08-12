Galerii: Haapsalus nägi päikesevarjutust

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päikesevarjutus_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
päikesevarjutus_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
päikesevarjutus_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Kolmapäeva õhtul nägi enne päikeseloojangut Haapsalus enam kui 80protsendilist päikesevarjutust, mil päike meenutas justkui kuusõõri.
Päik
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