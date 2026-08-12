Galerii: Haapsalus nägi päikesevarjutust

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 1 minutit ja 16 sekundit
0:00 / 1:16
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 42

 

Kolmapäeva õhtul nägi enne päikeseloojangut Haapsalus enam kui 80protsendilist päikesevarjutust, mil päike meenutas justkui kuusõõri.

Päik

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT