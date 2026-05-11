Ainevahetus pärast 40. eluaastat: kuidas toetada kolesterooli, veresuhkrut ja südame-veresoonkonda looduslikult

Kui perearst mainib, et kolesterool või veresuhkur vajaksid rohkem tähelepanu, ei ole kohe paanikaks põhjust . Pigem tekib küsimus, mida saad ise oma tervise heaks ära teha enne, kui jutuks tulevad ravimid. Pärast 40. eluaastat muutuvad ainevahetus, hormoontasakaal ja veresoonte elastsus loomulikult. Selles artiklis vaatame lähemalt berberiini ja oomega-3 rasvhappeid – kahte hästi uuritud tugiainet.

Miks ainevahetus vanuses 40+ muutub

Pärast 40. eluaastat hakkab lihasmass järk-järgult vähenema – hinnanguliselt umbes 1% aastas. Koos sellega aeglustub ainevahetus ning keha insuliinitundlikkus võib väheneda. Selle tulemusena hakkab sama toitumise juures kergemini kogunema vistseraalrasv ning kolesterooli ja veresuhkru tasakaal võib muutuda. Looduslikud tugiained ei pööra neid protsesse tagasi, kuid võivad aidata kehal paremini kohaneda.

Berberiin – kolesterooli ja veresuhkru loomulik tugiaine

Berberiin on alkaloid, mida saadakse ohtelise kukerpuu ehk Berberis aristata juurest. Seda on Aasia meditsiinis kasutatud sajandeid. Uuringutes on berberiini seostatud AMPK aktiveerimisega. Tegemist on raku energia-anduriga, mis osaleb rasva- ja süsivesikute ainevahetuse reguleerimises.

Lotos Premium Berberiin kapslid sisaldavad 500 mg ohtelise kukerpuu ekstrakti, millest 2% ehk 10 mg on berberiin. Soovituslik kogus on 1 kapsel päevas söögi ajal ning tavapärane kasutusaeg kestab 3 kuud.

Tootes sisalduv ohtelise kukerpuu ekstrakt aitab hoida normaalset vere kolesteroolitaset, toetab glükoosi ainevahetust ning südame-veresoonkonna tervist. Samas võib berberiin mõjutada mõne ravimi, näiteks tsüklosporiini toimet. Raseduse ja imetamise ajal seda kasutada ei soovitata.

Omega-3 (EPA + DHA) – südame-veresoonkonna toetuseks

Oomega-3 rasvhapped EPA ja DHA on asendamatud rasvhapped, mida keha ise piisavas koguses ei tooda. Seetõttu tuleb neid saada toidust või vajadusel toidulisanditest. Headeks allikateks on näiteks lõhe, makrell ja sardiinid. Kui kala süüakse harva, võib otsida tuge toidulisanditest.

EPA ja DHA aitavad kaasa südame normaalsele talitlusele. Kasulik mõju saavutatakse vähemalt 250 mg EPA ja DHA igapäevasel tarbimisel.

Lotos Premium Omega Active kalaõli kapslid sisaldavad 1000 mg kalaõli kontsentraati, milles on 350 mg EPA-d ja 250 mg DHA-d. Toote kapsel on kaetud spetsiaalse maohappekindla kihiga, mis tagab toimeaine tõhusa imendumise peensooles ja aitab vältida ebameeldivat kala järelmaitset.

Soovituslik annus on 1 kapsel päevas söögi ajal. Oomega-3 rasvhapped võivad mõjutada vere hüübimist. Enne oomega-3 toidulisandi kasutamist on verd vedeldavate ravimite tarvitajatel või hüübimishäirega inimestel soovitatav pidada nõu arstiga.

Toitumine ja liikumine – tervisliku tasakaalu alus

Tugiained töötavad kõige paremini koos tervislike harjumustega, mitte nende asemel. Ainevahetuse toetamiseks tasub liikuda vähemalt 30 minutit päevas ning lisada menüüsse nädalas vähemalt 2 portsjonit rasvast kala, näiteks lõhet, makrelli või sardiine. Samuti võiks eelistada täisteratooteid ja vähendada lisanduvate suhkrute hulka igapäevases toidus. Regulaarne liikumine, tasakaalustatud toitumine ja kehakaalu hoidmine aitavad toetada nii veresuhkru kui ka kolesterooli tasakaalu ka pärast 40. eluaastat.

Kokkuvõte

Berberiin ja oomega-3 rasvhapped toetavad ainevahetust erinevate mehhanismide kaudu ning võivad olla teadlikuks täienduseks tervislikule eluviisile pärast 40. eluaastat.

Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ega tervislikku eluviisi. Konsulteerige enne tarvitamist arsti või apteekriga, eriti kui kasutate ravimeid, olete rase, imetate või põete kroonilist haigust.