Epeenaiskond jäi MMil napilt hõbedale

Eesti epeenaiskond jäi Hongkongis vehklemise MMil kõige napimalt hõbedale, kui finaalis kaotati 30:31 Itaaliale.

Eesti võistkonnas olid Haapsalust pärit Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja varus Veronika Zuikova.

Eesti jäi finaalis algusest peale tagaajajaks, kui Beljajeva kaotas Alberta Santucciole minimatši 0:2. See järel viigistas Lehis Gaia Caforioga 3:3 ja Embrich kaotas 4:5 Giulia Rizzile. Nii oli Eesti pärast kolme minimatši 7:10 taga.

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Beljajeva suutis aga minimatši Caforioga võita 3:1, viigistades üldseisu. Järgnesid Embrichi 2:3 kaotus Santucciole ja Lehise 0:4 allajäämine Rizzile. Oma kolmandas minimatšis võitis Embrich 4:3 Cafforiot ja Beljajeva vehkles Rizz