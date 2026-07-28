Epeenaiskond jäi MMil napilt hõbedale

Aivar Õepa

aivar@le.ee

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Katrina Lehis üritas minimatšis Alberta Santuccioga viimase sekundini, kuid lõpuks jäi üks torge puudu. Foto: Fencing TV kuvatõmmis

Eesti epeenaiskond jäi Hongkongis vehklemise MMil kõige napimalt hõbedale, kui finaalis kaotati 30:31 Itaaliale.

Eesti võistkonnas olid Haapsalust pärit Katrina Lehis,  Irina Embrich, Julia Beljajeva ja varus Veronika Zuikova.

Eesti jäi finaalis algusest peale tagaajajaks, kui Beljajeva kaotas Alberta Santucciole minimatši 0:2. See järel viigistas Lehis Gaia Caforioga 3:3 ja Embrich kaotas 4:5 Giulia Rizzile. Nii oli Eesti pärast kolme minimatši 7:10 taga.

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Beljajeva suutis aga minimatši Caforioga võita 3:1, viigistades üldseisu. Järgnesid Embrichi 2:3 kaotus Santucciole ja Lehise 0:4 allajäämine Rizzile. Oma kolmandas minimatšis võitis Embrich 4:3 Cafforiot ja Beljajeva vehkles Rizz

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