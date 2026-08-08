Galerii: Valge Daami vehklemisturniiri võitsid Trynova ja Salm

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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
valge daami turniir_malleliisaraigla (5)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Valge Daami vehklemisturniiri võit jäi Haapsallu, kui naiste turniiri võitis Julia Trynova, meeste võistluse pani kinni Tallinna Mõõga vehkleja Jüri Salm.
Klubi En Garde korraldatud turniiri esimesed voorud peeti Haapsalu vehklemishallis, poolfinaalid ja finaalid
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