Galerii: Valge Daami vehklemisturniiri võitsid Trynova ja Salm

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Valge Daami vehklemisturniiri võit jäi Haapsallu, kui naiste turniiri võitis Julia Trynova, meeste võistluse pani kinni Tallinna Mõõga vehkleja Jüri Salm.

Klubi En Garde korraldatud turniiri esimesed voorud peeti Haapsalu vehklemishallis, poolfinaalid ja finaalid

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