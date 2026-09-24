Lahe tänav läks plaanitust kallimaks

Esmaspäeval lõppenud Lahe tänava liikluskorralduse muudatustöödele tuli kolm pakkumust, mis kõik ületasid reedesel Haapsalu volikogu istungil arutatavasse lisaeelarvesse plaanitud 60 000 eurot.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul ei ole linnavalitsus kõiki pakkumisi veel vastavateks tunnistanud ja seetõttu ei soovinud ta ka veel pakkujaid välja öelda.

Esialgu oli linnavalitsusel kavas hankevõitja kolmapäevasel istungil kinnitada, kuid nüüd tuleb leida ka liikluskorralduse muutmiseks lisaraha.

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Plaan on Lahe tänava liiklust joonte, postide, märgistuse ja haljastusega muuta. Näiteks muutub Lahe ja Kalda tänava ristmikul peatee suund, mis ei lähe enam otse, vaid peateeks muutuvad Kalda ja Lahe tänav.

Samuti muutub Lahe ja Lembitu tänava ristmik, kus senine kaitseliidu ees olev