Haapsalu otsib koolibussiliinidele uut vedajat

Järgmisel reedel otsustab Haapsalu linnavolikogu, kas anda linnavalitsusele luba korraldada hange leidmaks aastateks 2027–2031 koolibussiliinidele uus vedaja.

Senine lepinguperiood praegu õpilasi transportiva aktsiaseltsi GoBus ja osaühinguga Sepa Farmer sai juunis läbi ning linnavalitsus pikendas seetõttu ajutiselt seniseid lepinguid.

„Me ei saanud suvel uut hanget teha, sest peame volikogust luba küsima – kuna uus hange tuleb nii pika aja peale ja lausa rahvusvahelise piirmääraga hankena,” selgitas Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir.

Kui varem on õpilasliinide hanked olnud kolmeks aastaks, siis nüüd pikeneb lepinguperiood viie aastani. „Tahame pikemaks teha, et hind oleks soodsam,” r