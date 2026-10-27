Uus rahvusvaheline sidekaabel kulgeks läbi Läänemaa

Rootsis registreeritud sideettevõtja kavandab Rootsist Eesti kaudu Soome kulgevat uut kiudoptilist sidekaablit, mille trass läbib justiits- ja digiministeeriumi andmeil ka Läänemaad.

Sideettevõtte GlobalConnect AB Rootsi kommunikatsioonijuht Niclas Bergervik ütles Lääne Elule, et plaanitav sidekaabel ühendaks Gotlandi, Saaremaad, Tallinna ja Helsingit. Trassi täpsemat kulgemist ettevõte tema sõnul avalikustada ei saa, põhjusena turvakaalutlused.

Bergerviki sõnul rajab ettevõte koguni kaks uut merekaablit: üks läheb Rootsist Soome otse, teine Eesti kaudu . „Mõlemad kaablid ühendatakse GlobalConnecti olemasolevasse kiudoptilisse võrku ja lisavad täiendavat mahtu ja alternatiivseid ühendusi andmesideks. Koos tugevdavad need regiooni digitaalset infrastruktuuri ja selle vastupidavust,” märkis ta.

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Ministeeriumi sideturgude talituse juhataja Tõnu Nirgi sõnul on kogu Rootsi-Eesti-Soome ühenduse kavandatud pikkus ligikaudu 550 kilomeetrit, millest umbes 300 kilomeetrit on merealused ja umbes 250 kilomeetrit Eestis rajatavad maismaaühendused.

„Projekt on Eestile tähtis eelkõige rahvusvaheliste sideühenduste läbilaskevõime suurendamise ja toimepidevuse tugevdamise seisukohast,”