Haapsalu tegi volinikele käsiraamatu

Haapsalu sai valmis volikogu liikmetele mõeldud käsiraamatu, mis peaks selle koostaja, volikogu esimehe Lauri Luige sõnul muutma uutel volikogu liikmetel sisseelamise lihtsamaks.

Luik ütles, et käsiraamatut koostades võttis ta aluseks selle, millest ise noore ja värske volinikuna omal ajal enim puudust tundis. Käsiraamatus on kõigepealt kirjas, mis on voliniku õigused, kohustused ja vastutus.

Digiversioonis käsiraamatu maht on kokku 80 lehekülge. Luik tõi digiversiooni eelisena välja selle, et kui õigusaktid muutuvad, saab neid kerge vaevaga muuta. Samuti saab linkide kaudu hüpata kohe parajasti vajaliku või huvitava teema juurde.

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Käsiraamat on küll paks, kuid Luige sõnul saab sealt nii lühidalt vajaliku info kui ka teemadesse süvitsi sisse minna. „Proovisime võimalikult lihtsal