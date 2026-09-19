Galerii: suurpõgenemise mälestuspäev Puise rannal

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Laupäeval peeti Puise rannal skulptor Aivar Simsoni tehtud skulptuuri juures tuulist ilma trotsides 1944. aasta suurpõgenemise mälestustseremoonia.

Asetati pärjad ning kogunenutele kõnelesid emeriitpiiskop Tiit Salumäe, Haapsalu linnavolikogu esimees Lauri Luik, Eesti Memento liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste, Memento Tallinna ühenduse juhatuse liige Anne Eenpalu ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigikaitsekomisjoni esimees Peeter Tali.

Tali tõi esile, et 82 aastat tagasi sügistormisele merele läinud inimesed ei teadn