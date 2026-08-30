Galerii: Sirje Karis avas pitsikeskuse

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Pühapäeva keskpäeval taasavas proua Sirje Karis koos käsitööseltsi ja linna esindajatega Haapsalu pitsikeskuse, mille järel algas ka traditsiooniline pitsipäev.

„Haapsalu on üks väga õnnelik linn,” ütles Sirje Karis. Ta tõi v

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