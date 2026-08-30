Presidendipaar külastab täna Haapsalut

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President Alar Karis annab täna, 30. augustil kell 13 Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi „Eesti kaunis kodu” tiitlid.
Konkursile sai esitada kaunite kodude nominente kõigist maakondadest ja neljast suurimast linnast. Eraldi tunnustuse saavad kauneim muinsuskaitsealune kodu, kortermaja, tööstusmaastik, terviserajatis, elurikas kodu, energiasäästlik kodu ja lapsesõbralik aiaruum.
Ettepaneku kutsuda kauneimate koduaedade omanikud üle Eesti Haapsallu teg
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