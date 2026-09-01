Karis: ma ei anna hinnangut ei oma järeltulijatele ega eelkäijatele

Kolmapäeval, 2. septembril valib riigikogu tõenäoliselt uueks presidendiks õiguskantsler Ülle Madise. Ametis olev president Alar Karis Lääne Elule pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses oma võimaliku järeltulija kohta hinnangut andma ei soostu, aga on valmis talle nõu andma, kui seda küsima tullakse.

Teie presidendiaeg hakkab lõppema. Tagasi vaadates – mis on teie enda jaoks kõige tähtsam asi, mis tehtud sai?

Ütlesite ise, et presidendi aeg hakkab lõppema, päris läbi ta veel ei ole. Väga raske on anda hinnangut ajal, kui sa veel teed oma tööd. Selleks on vaja ajalist distantsi ja üldjuhul on ikkagi niimoodi, et selle hinnangu annavad võib-olla teised 10–20 aasta pärast. Usun ajalukku ja ajaloo töösse. Vaatan ikkagi veel ettepoole.

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Küsin vastupidi: kas on midagi sellest ajast, mis võibolla jäi kripeldama?

Hingel on palju, aga seda, mis hingel on, ei taha ju kõigile rääkida ka. L