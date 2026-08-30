President jagas Haapsalus kaunimate kodude tiitleid

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kaunid kodud_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
kaunid kodud_malleliisaraigla (2) alar karis
Foto: Malle-Liisa Raigla
kaunid kodud_malleliisaraigla (3) alar karis
Foto: Malle-Liisa Raigla
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President Alar Karis andis pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses üle tunnustused Eesti kaunimatele kodudele.
„Täna möödub 105 aastat ajast kui asutati Haapsalu kaunistamise selts ja se
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