President jagas Haapsalus kaunimate kodude tiitleid

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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President Alar Karis andis pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses üle tunnustused Eesti kaunimatele kodudele.

„Täna möödub 105 aastat ajast kui asutati Haapsalu kaunistamise selts ja se

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