Galerii: Canzone öökontsert täitis Haapsalu toomkiriku publikuga

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Reede hilisõhtul, veerand tundi enne keskööd täitus Haapsalu toomkirik pilgeni publikuga, kes oli tulnud kuulama koori Canzone öökontserti, mis kandis pealkirja "Öövalguses".

Esinesid Canzone lastekoor, neidude-naiskoor ja vilistlased koos instrumentaalansambliga kooseisus Eneken Viitmaa (klaver), Teele Mik (vioola), Anti Nöör (akordion), Margus Tokko (kontrabass) ja Mattias Mutso (löökpillid). Dirigeeris Canzone eestvedaja Ulrika Grauberg ja valguskujunduse tegi kontserdile Remo Sirila.

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