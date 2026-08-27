Canzone – koor, kuhu ikka ja jälle tagasi tullakse

Sel aastal 25. sünnipäeva tähistav Haapsalu koor Canzone on koht, kus kõik laulma pannakse ja kuhu alati tagasi tullakse.

Haapsalu tuntuim koor Canzone sai alguse sajandi alguses. Toona töötas Ulrika Grauberg Haapsalu muusikakoolis solfedžoõpetajana ja tal polnud vähimatki plaani hakata koori tegema.

„Tuli oma solfedžoõpilastega mõte panna muusikakooli kontserdiks kokku vanamuusikakava. Pikemat plaani ei olnudki, aga pärast kontserti võttis kadunud Jaan Helilaid mu käekõrvale ja ütles: seda tuleb nüüd edasi teha,” rääkis Ulrika Grauberg. „See oligi see tõuge, kust alguse saime. Asi läks kasvama ja nüüd saab 25 aastat.”

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Canzone ei ole ammu enam ainult tütarlastekoor. Praegu laulab koori kahes koosseisus – tütarlastekooris ja neidude-naistekooris – kokku 90 lauljat.

Katseid koori astumiseks ei toimu. „Kes viisi ei pea, selle püüame viisi pidama panna,” selgitas Ulrika Grauberg. „Üldiselt võtame kõik vastu. Võibolla, kui päris täiskasvanud inimene viisi ei pea, siis ei ole sed