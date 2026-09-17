Galerii: Anita Arst annab hüljatud kangastele uue elu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 32

Kui tavaliselt on Haapsalu kunstikooli hoovigalerii vallutanud maalid, skulptuurid, visandid ja joonistused, siis seekord on end seintele ja saali keskmesse vinnanud hoopis elegantsed ja eriilmelised riided.

Juba teist korda on galeriis ankrusse heitnud stilisti ja disainiva stuudioõmbleja Anita Arsti näitus „Hüljatud kangaste paraad”. Pelgalt hetkeks sisse põikamisega sellelt näituselt paraku tulema ei pääse.

Galerii on üle võtnud stiilsed ja pilkupüüdvad rõivad, mille materjalid ulatuvad toorsiidist villase kangani. Sügise hakul pidutseb seal tõeline kõikvõimalike värvide ja mustrite pillerkaar, üleni ühevärvilist riideeset nii lihtsalt ei leia.

„Mi