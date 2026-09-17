Haapsalu saab Suure Ameerika nimelise söögikoha

Haapsalu kaubamaja kolmandal korrusel asuv söögikoht Pizza Americana saab uue nime: Suur Ameerika.

Üks söögikoha omanik Kaarel Lepik selgitas nimevahetust nii: kohalike inimestega suheldes selgus, et paljud ei ole söögikohta külastanud, sest arvasid, et seal pakutakse ainult pitsat – kuigi tegelikult on valik laiem.

„Meil oli menüü juba enne suhteliselt lai ja nüüd tuleb veel mitmekesisem. Lisaks on meil päevapakkumised,” rääkis Lepik.

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„Google’i otsing ütles ka, et oleme pitsarestoran. Nii tulid meile ainult need turistid, kes tahtsid pitsat süüa,” lisas Lepik. Mullu suvel avatud söögikoha nimemuutuse plaan tekkis tänavuse suve alguses, kui saabus selgus, et senine nimi Haapsalus ei