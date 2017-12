LOETUIMAD LOOD 2017. Haapsalu vanalinnas avas uksed söögikoht Flamm

Avaldame 2017. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Frank Borchers on oma maja söögikohaga rahul. Fotod: Arvo Tarmula

14. oktoobril avati endises Haapsalu kunstikooli galeriis Karja tänaval uus söögikoht ja veinibaar Flamm, mis pakub Elsassist pärit pitsataolist Flammkuchen’i-nimelist rooga.

Tallinnas on Flamm juba edukalt kanda kinnitanud ning Haapsalus on ettevõtte esimene filiaal. „Oleme uudsed ja ainulaadsed, teisi selletaolisi Flammkuchen’it pakkuvaid söögikohti Eestis pole,” ütles ettevõtte omanik ja tegevjuht ning Flammi sisekujunduse autor Ingrid Talgre Lääne Elule.

„Flamm võiks olla koht, kus sõbrad saavad tulla kokku ja tunda end vabalt – süüa, juua, juttu rääkida,” ütles Talgre. „Flammkuchen on seltskonnatoit ja hea kaaslane veinile.”

Restorani menüü koostamisel pidasid omanikud vajalikuks, et pakutav roog oleks lihtne, ettevõttele kergesti hallatav ning klientidele mugav. Toit valmib tulikuumas pitsaahjus külastajate silme all. „Flammkuchen’il on imeõhuke tainapõhi ja hõrgud katted, mis lähevad paariks minutiks üle 300kraadisesse ahju,” kirjeldas Talgre võõramaist rooga. Välimuselt sarnaneb Flammkuchen pitsaga.

Toidu kõrvale pakub Flamm veini. Veinivalik hõlmab peamiselt Vana Maailma veine – Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Austriast ja Saksamaalt. Sellest hoolimata, et Flamm on nimetuselt ka veinibaar, on Talgre sõnul oodatud restorani toitu nautima kliendid igas vanuses. „Mõni võib-olla ehmub, et lapsed on veinibaaris, aga see on pigem ikkagi Flammkuchen’i-baar,” kinnitas ta. „Oleme avatud ka päevasel ajal ning loomulikult on joogivalikus ka alkoholivabu jooke.”

Talgre lubab, et restorani hinnaklass pole kontimurdev ja Flammkuchen’it saab endale aeg-ajalt lubada iga keskmise palgaga inimene.

Tallinnas avati Flamm eelmise aasta novembris. Otsus tuua restoran ka Haapsalusse tuli Talgre sõnul üsna spontaanselt. „Meil polnud tegelikult üldse veel plaanis laieneda. Haapsallu sattusime hoopis teist laadi projektiga. Haapsalu on imeline linn, hurmava auraga, millesse on lihtne armuda.”

Flamm jääb avatuks nii suvel kui ka talvel. „Just siis, kui teised kohvikud talveks uksed sulgevad, meie avame,” naeris Talgre.

Flammi ruumide omanikud on haapsallased Frank ja Olga Borchers, kes ostsid kunstikooli endise galerii 168 000 euroga kevadel linnavalitsuselt internetioksjonilt.

Flamm tegutseb Karja tänaval endises Haapsalu kunstikooli galeriis.