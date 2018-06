Haapsalu kohvikute suveplaanid: Flamm

Flammi omaniku Ingrid Talgre sõnul on neil plaanis suhtuda nende esimesse suvehooaega Haapsalus võimalikult tõsiselt ja teenindada külastajaid maksimaalselt hästi. „Üritusi ei ole planeerinud, linnaprogramm on neid niigi paksult täis, inimesed ei jaksa kõike vastu võtta,“ ütles Talgre.

Flammkuchen‘id olid, on ja jäävad Talgre kinnitusel söögikoha põhitooteks. „Me oleme algusest lõpuni ise nii erilised, et pole vahet, kas on talv või suvi,“ ütles Talgre.

Ürituste ajaks kärbib Flamm oma menüü väiksemaks ja muudab seda pisut, et tellimine ja valmistamine läheks kiiremini. Itaalia veinipeo ajaks lisavad nad flammkuchen‘itele itaaliapäraseid maitseid. Maitset muudavad Talgre sõnul eelkõige just kastmed. „Kastmetega loome tunnet, et oled Itaalias,“ ütles Talgre.