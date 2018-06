Galerii: veekeskuses peeti keemiaõppust

Haapsalu veekeskuse ümbrus oli täna liikluseks suletud ja kohal oli suur hulk päästetehnikat, sest veekeskuses peeti Läänemaa esimest keemiapäästeõppust.

Õppuse legendi järgi oli veekeskuses ümber läinud kloori ja väävelhappe kanistrid. Esimese teate said aga päästjad selle kohta, et veekeskuses on tulekahju. Et tegemist on keemiaõnnetusega selgus alles kohapeal.

Esimesena kohale jõudnud Haapsalu komando päästjad sisenesid hingamisaparaatides majja, et sealt välja tuua võimalikud kannatanud.

Järgmisena kohale jõudnud Lihula ja Risti komando päästjad pidid moodustama loputuskoha. Õppuse ühe korraldaja Andrus Eltmaa selgitas, et kõik keemikaalidega kokku puutunud kannatanud tuleb enne kiirabile üle andmist puhtaks pesta ja neilt riided seljast ära võtta. Kui kannatanud välja toodud, peavad ka hoones sees käinud päästemeeskonna liikmed üle loputada.

Eltmaa sõnul pole Läänemaa komandodel keemiaõnnetuse korral lekke likvideerimise võimekust. Nii nagu tänasel õppusel tuleb ka reaalse keemiaõnnetuse korral selleks kohale Pärnu komando keemiapäästemeeskond, kelle ülesanne on mahavalgunud aine kokku korjata.

„Väikeseid kitsaskohti oli, sest see oli kõigile uudne kogemus,” ütles Eltmaa õppusest kokkuvõtet tehes. Ta lisas, et koostöö politsei ja kiirabiga toimis aga hästi.

Varem pole Läänemaa komandodele keemiapäästeõppusi korraldatud, kuigi meil asuvad veekeskus ja spaahotellid, kus sedalaadi keemiliste ainete lekkeid võib ette tulla.

Fotod Arvo Tarmula