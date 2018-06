Haapsalu kohvikute suveplaanid: Rootsituru kohvik

Haapsalu kohvikute kõrghooaeg on kohe ukse ees. Seetõttu uuris Lääne Elu, mida huvitavat siinsed kohvikud tänavu pakuvad.

Rootsituru kohviku on tänavu rendile võtnud Anželika Murik ja Irma Mustonen, kes on kahel suvel pidanud promenaadil kohvik Hugot. Nüüd on Rootsituru kohviku köögis tehtud kapitaalremont ja kohvik on saanud seest uue ilme.

Rootsituru kohviku menüüst leiavad Muriku kinnitusel endale kehakinnitust ka need, kellel on allergiaid või toidutalumatust. Kõik kastmed on nad teinud algusest lõpuni ise. „Me teame täpselt, mis meie toidus on,“ ütles Murik.

Kohviku firmaroog on Rootsituru burger veiselihaga.

Muriku eesmärk on kõigepealt aru saada, kuidas on uues kohas kõige parem toimetada, ja harjutada haapsallased seal söömas käima. „Meil on plaan jääda avatuks ka talvehooajal,“ ütles ta.

Suurürituste ajal on kohviku menüü lühendatud või pakutakse erimenüüd, et jõuaks kõik soovijad ära toitlustada. Siis Rootsituru burgerit oodata ei maksa. „See on käsitöö, mida sadadele teha ei jõua,“ ütles Murik.