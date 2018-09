Rootsituru kohvik pani talveks uksed kinni

Rootsituru kohvik pani pärast nostalgiapäevi uksed selleks hooajaks kinni, kohvikupidaja Anželika Murik lubas kevadel kohviku taasavada.

Kuigi kevadel kohvikut avades oli tal plaanis see ka talveks lahti jätta, siis seda mõtet tal enam ei ole. „Kui me pidime jahutama neid ruume, saime aru, kuivõrd hõre see maja on, kuigi majaomanik väitis, et seal on võimalik olla aasta ringi,” ütles Murik.

Talveks saavad nad kohviku lahti jätta, kui majaomanik on hoonet soojustanud. „Praegu pole see mõeldav,” ütles Murik.

Suve võtab Murik kokku sõnaga kenasti, juunikuu oli küll rahulikum ja augustis vajus ära pärast seda, kui Soomes kool algas, aga järgmisel aastal plaanib ta kohvikuga jätkata. „Me nii tuulelipud ei ole, et ühe aastaga allqa annaks, aga päris raske oli,” ütles Murik.

See aasta oligi Muriku sõnul rohkem teada saamiseks, millised külastajad kesklinnas kohvikus käivad. Kui eelmistel aastatel pidas Murik promenaadiääres kohvikut Hugo, siis võrreldes eelmise kohvikuga, käis Rootsiturus rohkem seesuguseid inimesi, kes tahtsid ruttu maha istuda, ruttu süüa ja ruttu ära minna. „Mere ääres võtsid inimesed rohkem aega nautimiseks,” ütles Murik.

Ka tööjõuga oli Murikul keeruline, sest keset suve läks kokk ära ja pidi uue koka leidma. „Tööjõuga on alati keeruline, aga saime hakkama,” ütles Murik.

Keerulistel aegadel täitsid omanikud ise kõik kitsaskohad. Tema sõnul on järgmisele aastale palju lihtsam vastu minna, sest nüüd teavad, millised kliendid vanalinnakohvikus käivad.