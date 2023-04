Haapsalu söögikohad ärkavad talveunest

Tasapisi avavad uksi talveks suletud söögikohad ja need, kes talvelgi töötasid, teevad ettevalmistusi suvehooajaks. Mõnes tuntud asukohas alustab uus restoran.

Varsti avab Karja 6 uksed Kreeka restoran Meraki. „Kohe, kui restoraniruumid renoveeritud saame,“ lubas üks omanikest, samas majas disainipoodi pidav Marilin Sikkal.

Kreeka on tema perekonna suur armastus ja kirg. „Meraki tähendab kreeka keeles seda, mida tehakse kirega ja kuhu pannakse kogu oma hing ja armastus,“ ütles Sikkal ja lubas uues restoranis Kreeka kööki ja Kreeka kokteile. „Sest Kreeka toit on kõige tervislikum, kõige värskem ja kõige puhtam. Hästi palju tarvitatakse hooajalist ja kohalikku toorainet ning toit on värskelt valmistatud. Need on lihtsad maitsed,“ rääkis ta.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!