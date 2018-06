Täna õhtul on Haapsalus Süüria-teemaline filmi- ja vestlusõhtu

Täna, esmaspäeval kell 17.00 toimub Haapsalu lasteraamatukogus lühifilmi „Kurbuse meri, lootuse meri“ linastus ja Süüria-teemaline vestlusõhtu.

ÜRO Pagulasameti poolt valminud lühifilm “Kurbuse meri, lootuse meri” on lugu sõjast, perekonnast ja eelkõige lootusest. Süürlanna Manal otsustas kodusõja puhkedes teda ähvardava ohu eest Taani põgeneda. Paraku oli ta aga sunnitud oma kolm last Süüriasse jätma. Olles jõudnud Euroopasse, proovis Manal oma perega taas ühineda, kuid see osutus oodatavast palju raskemaks ja tema lapsed pidid Taani jõudmiseks iseseisvalt Vahemere ületama.

Pärast filmilinastust läheb õhtu edasi Süüria-teemalisele vestlusringiga, millest võtavad osa ajakirjanik ja arabist Peeter Raudsik ning Süürias reisinud fotograaf Silvia Pärnmann.

Selleks, et õhtu oleks veelgi meeldivam on laual maistvad suupisted, tee ja kohv. Sissepääs on kõikidele huvilistele tasuta. Film linastub eesti ja araabia keeles eestikeelsete subtiitritega.

Üritust korraldab MTÜ Pagulasabi ja see toimub projekti “Saame tuttavaks!” raames. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi kaudu ning Eesti siseministeerium.