Haapsalu kohvikute suveplaanid: Beguta taimetoidukohvik teeb burgereid

Beguta kohvik jätkab taimetoidulainel. Sel aastal hakkasid nad ka burgereid tegema, näiteks rebitud kaerast. „Läheb hästi peale ja kõigile meeldib,“ ütles kohvikupidaja Beguta Kevvai.

Samuti on neil toorkoogid. Kokk Liisi Ansipi sõnul on need suhkruvabad. Vana hitt-toote peedibrownie kõrval näevad nad uue staarina oma maja kombuchat ehk teeseene jooki. Beguta taimetoidukohvikus on kombucha rabarberi-ingverimaitseline.

Uus on Mätiku talumeierei mahepiim, kust tuleb ka astelpajujogurt. Samuti pakutakse Beguta juures kohapeal valminud veganjäätist, mida on šokolaadi-, banaani-, kirsi- ja kookosemaitselisena. „See on küll kallis, aga seda ostetakse ja kiidetakse,“ ütles Ansip.

Lisaks on plaanis kord kuus pidada kakaotseremooniaid. Sobiva kakao tõi Kevvai Guatemalast. See on naturaalne kraam, puhastatud ja pastaks tehtud toorkakao.