Sukles Kiislerile: väga halvas seisus Haapsalu Tagalaht vajab riigi abikätt

Urmas Sukles. Foto: Lemmi Kann

Haapsalu linnapea ja Lääne-Eesti Arenduskeskuse nõukogu esimees Urmas Sukles saatis keskkonnaministrile Siim Kiislerile ja riigikogu keskkonnakomisjoni esimehele Rainer Vakrale pöördumise, milles juhitakse tähelepanu Haapsalu Tagalahe väga halvale olukorrale. Kirjas nenditakse, et ilma riigi abita pole võimalik seda probleemi lahendada.

Pöördumises seisab, et Haapsalu lahe rannikuveekogum on valitsuse otsusega kinnitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas ainus väga halvas seisus rannikuveekogum. Selles märgitakse ühtlasi, et aastaks 2027 peab Haapsalu lahe rannikuveekogum saavutama halva seisundiklassi. Sellest otsusest tulenevalt on eesmärgiks võetud Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi parandamine, kuid siiani pole ette võetud reaalseid tegevusi, et eesmärk tähtajaks täita.

“Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskuse nõukogu arutas 15.mail toimunud istungil Haapsalu lahe veepuhtuse probleemi ja leidis, et Haapsalu lahe rannikuvee

seisundi parendamine on Läänemaa elukeskkonna ning arengu- ja turismipotentsiaali seisukohalt väga oluline. Riigipoolne tahe ja abi selle probleemi

lahendamiseks on äärmiselt vajalik arvestades seda, et probleemi on valitsus ka tunnistanud ning sätestanud tähtaja selle likvideerimiseks,” seisab pöördumises.

Sukles ja LEAK soovivad viidates VMKs kirjeldatud eesmärgile ja tähtajale Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi parendamiseks infot, kas ja millised tegevused

on kavandatud Haapsalu lahe rannikuveekogumi seisundi parandamiseks ning millal on planeeritud reaalsete tegevustega alustada.

LEAK näeb ühe võimaliku lahendusena analüüsida varianti avada kanalitega Tagalahest vee liikumine läbi Sutlepa mere ja Vööla mere Hara lahte ja pakub, et keskkonnaministeerium peaks seda kaaluma.