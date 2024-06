Lihula maanteele varjupaika ei tule

Haapsalu linnavalitsus tühistas varjupaigateenuse hanke, mis tähendab, et Lihula maanteele endisesse mööblipoodi varjupaika ei tule. Hanke võtja lubas otsuse kohtusse kaevata.

Hanke tühistamiseks oli linnavalitsusel mitu põhjust. Ühelt poolt on teenuse osutamine veninud ebamõistlikult kaua, teiseks pole ruumid nõuetekohaselt ümber ehitatud ning kolmandaks on ümbruskonna inimesed ja asutused varjupaigale vastu. Hanke võitnud ja varjupaika Lihula maanteele planeerinud MTÜ hinnangul see aga nii pole.

Varjupaigateenuse hanke võitis veebruaris Pärnus tegutsev MTÜ Sotsiaalne Kaasatus. Kuna ettevõttel polnud ruume, anti talle teenuse osutamisega alustamiseks ajapikendust. Viimane pikendus oli 13. juunini, mis tähendas, et reedel pidanuks uus varjupaik tegutsema hakkama.