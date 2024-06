Holm tõstis tähtajaliste hoiuste intressi 4,1% tasemele

Vastupidiselt turul valitsevale trendile tõstis kodumaisel kapitalil põhinev Holm pank hoiuste intressi ajutiselt taas üle 4% piiri. Enne 24. juunit lepingut sõlmides saab kõrge, 4,1% intressiga oma säästusid hoida ja kasvatada alates kolmest kuust kuni viie aastani.

„Enamus pankasid asus juba eelmise aasta lõpus hoiustele pakutavaid intresse vähendama. Euroopa Keskpanga äsjane otsus langetada baasintressimäära annab sellele trendile veelgi hoogu juurde ja `toob kaasa hoiuseintresside edasise languse,“ sõnas Kaspar Kalvet, Holm panga juhatuse esimees.

Kalveti sõnul on hoiuseintresside määr Eestis langenud juba praegu valdavalt alla 4% ning kõige pikemate perioodide intressid jäävad suures plaanis vahemikku 2%-3,5%. „Meie hinnangul üldine langustrend süveneb, mis tähendab, et iga lõppev hoius hakkab edaspidi pikenema madalama intressiga. Juba aasta pärast võib turul normiks olla praegusest oluliselt madalam intress. Seetõttu tasub kaaluda praegu just pikemaajaliste hoiuste avamist, et säilitada kõrge hoiuseintress veel pikkadeks aastateks,“ jagab panga juht mõtteid.

„Pangalitsentsi omandamisel lubasime, et usaldades säästud meie panka hoiule saavad kliendid turu parimate intressidega hoiustamisvõimaluse. Holmi teekond on olnud edukas – meie kaasaegsed teenused leiavad tee üha rohkemate klientideni, viimane aasta osutus meie tegevusajaloo edukaimaks ning äsja lõppenud Holm panga esimene avalik võlakirjade pakkumine märgiti kuuekordselt üle. Soovime panga edu oma klientidega jagada ja peame antud lubadusi,“ kinnitas Kalvet.

„Hoiame Holmi hoiuseintresse kõrgel võimalikult kaua. Otsustasime veel enne suve algust rõõmustada kliente lühiajalise pakkumisega, mille raames saab kuni jaanipäevani avada hoiuseid intressiga 4,1%. See kõrge intress kehtib kõigile hoiuperioodidele, seega saab klient valida just endale sobiva,“ lisas ta.

Holmi juhi sõnul on tähtajaline hoius jätkuvalt kõige turvalisem viis sääste hoida ja kasvatada. Kõik Eesti pankadesse paigutatud hoiused on kuni 100 000 euro ulatuses kaitstud riikliku Tagatisfondi poolt.