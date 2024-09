Siim-Sander Vene ja Holm pank pikendasid koostööd

Äsja pikendasid Siim-Sander Vene ja Holm pank koostööd Läänemaa korvpalliklubi Herilased toetamiseks.

„Aastaid tagasi Haapsalus suve veetes mõtisklesin kohaliku korvpallielu suhteliselt mannetu seisu üle ja tekkis mõte, et prooviks ise midagi ära teha, et Haapsalu areneks ja elavneks, eriti veel suvevälisel perioodil. Lisaks haakus see mu alatise sooviga noored liikuma saada, näidates ise eeskuju ja oma kogemusi edasi andes,“ räägib Vene.

Kohalikud hoiavad kokku

„Olen täielik Haapsalu fänn, viimase kümne aasta jooksul olen üritanud oma suvesid nii palju kui võimalik Haapsalus veeta, linna melu ja mõnusat elu nautida,“ kiidab ta kuurortlinna ja selle miljööd, kuhu asus klubi rajama. „Saime „jah“ sõna nii Haapsalu linnalt kui Holm pangalt. Holmiga oleme mingis mõttes käsikäes arenenud ja kasvanud. Meie võistkond liigub vaikselt väikeste, aga märgatavate sammudega edasi ja samamoodi kasvab ka Holm pank. Kui Herilased alustasid, siis pangana oli Holm veel üsna väike, täna on nad juba atraktiivne ettevõte, kelle võlakirjad on edukalt börsil. See on selline tore teekond mida jälgida, kuidas kaks Eesti sama linnakese täiesti erineva valdkonna ettevõtmist vaikselt arenevad üksteist toetades ja häid plaane ellu viies,“ ütles Vene.