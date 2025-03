Holm: laenu vanusepiirang pole laenaja kiusamiseks, vaid kaitseks

Holm panga laenuosakonna juhi Mari-Liis Sepa sõnul peavad laenunõustajad klientidele sageli selgitama, et kodulaenu omafinantseering ja muud piiravad tingimused ei ole loodud niivõrd panga riskide maandamiseks kui laenuvõtja kaitseks.

"Eluasemelaenu võtmine on üks olulisemaid finantsotsuseid elus. See on võimalus soetada oma perele kodu, kuid samas ka pikaajaline kohustus, mis mõjutab igapäevaelu ja eelarvet aastakümneteks. Just seetõttu on laenutingimused kujundatud selliselt, et kaitsta laenuvõtjat ootamatuste eest ja ennetada võimalikke toimetulekuraskusi," kinnitab Sepp.

Kohustus laenu võttes maksta omafinantseeringut tuleneb kõikidele kodulaenupakkujatele kehtivast Eesti Panga määrusest. Selle järgi võib laenu suurus olla kuni 85 peotsenti soetatava kinnisvara väärtusest, mis tähendab, et laenuvõtja peab maksma 15 protsenti omafinantseeringut. Erandina saab omafinantseering olla kümme protsenti juhul, k