Holmi hoogne kasv tõi kaasa rekordilised tulemused

Holm pank jätkas 2024. aastal kiiret kasvu ning saavutas detsembri lõpuks ajaloo kõrgeimad mahud nii laenu- kui ka hoiuseportfellis.

Aasta lõpuks jõudis Holmi laenuportfell 170,4 miljoni euro tasemele, kasvades aastases võrdluses üle 22%. Kiireimat kasvu näitas aasta lõpus Eesti turg, kus suurenesid nii äriühingutele kui ka eraisikutele väljastatud laenud.

Hoiuste maht ulatus aasta lõpuks 190,6 miljoni euroni, kasvades 2023. aastaga võrreldes ligemale 23%. Panga konsolideeritud koguvarade maht jõudis 2024. aasta lõpus 226,5 miljoni euroni, puhaskasumiks kujunes 3,0 miljonit eurot.

Holm panga juhatuse esimehe Kaspar Kalveti sõnul kinnitavad tulemused panga tugevat finantspositsiooni.

„2024. aasta oli meie senise ajaloo kõige edukam. Täidetud said kõik strateegilised eesmärgid – kasvatasime jõudsalt nii laenu- kui hoiuseportfelle, tõusis kasumlikkus, kapitali- ja likviidsuspositsioon oli läbi aasta tugev. Tõime turule kaasaja vajadustega kaasas käivaid tooteid, mille kliendid positiivselt vastu võtsid. Tugevat taset näitasid nii kliendi- kui ka töötajarahulolu mõõdikud,“ loetleb Kalvet.

„Usaldust meie panga vastu näitas ka 2024. aasta kevadel aset leidnud Holmi esimene avalik võlakirjade emissioon, mis osutus nii era- kui ka institutsionaalsete investorite seas menukaks – emissiooni baasmaht märgiti tervelt 6,3-kordselt üle,“ räägib Holmi juht.

„Kuigi väliskeskkond võib veel mõnda aega nõrk püsida, on tugeva plaani ja meeskonna olemasolul võimalik saavutada edu. Eesti ja Läti dünaamiline majanduskeskkond pakub tegusatele inimestele ja ettevõtetele jätkuvalt võimalusi uusi plaane välja töötada ja teostada. Just selliste plaanide rohkus ja edukus määrab meie koduturgude pikaajalise arengu ja majanduse kasvukiiruse,” selgitab Kalvet ja kinnitab, et Holm läheb 2025. aastale vastu optimistlikult.

„Oleme nii täna kui edaspidi oma klientidele toeks nende heade plaanile elluviimisel ning jätkame kiirele kasvule ja jätkusuutlikkusele suunatud strateegia elluviimist.”

Holm Bank AS on Eesti erakapitalil põhinev pank, mis tegutseb Eesti ja Läti turul ning omab kaubamärke Holm ja Liisi. Holmi tooteportfelli kuuluvad era- ja ärikliendi finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, järelmaks, liising ning tähtajalised hoiused.