Holm tõstab taas kõigi hoiuseperioodide intressi nelja protsendi tasemele

Vastupidiselt turul valitsevale trendile tõstab kodumaine Holm pank nii lühikeste, 12-kuuliste kui ka mitmeaastaste tähtajaliste hoiuste intressi turu kõrgeimale, nelja protsendi tasemele.

Panga juhi Kaspar Kalveti sõnul julgustab atraktiivne teenimisvõimalus kindlasti hoiustajaid tegudele, sest kõik märgid näitavad, et 2025. aastal enam nii kõrget intressitaset ei pakuta.

„Kogu Euroopa elab täna suure kergendustundega kaasa baasintressimäärade langetamisele. See kauaoodatud areng jätab nüüd kõigi laenuklientide kontole rohkem raha. Aga sellega paralleelselt on langenud ka hoiuseintressid ja paljud hoiustajad on märganud, et nende säästude kasvutempo pole enam endine. Seetõttu tasub 4% intressi pakkumist kindlasti kasutada – olgu siis lühiajaliselt, et kaitsta oma raha inflatsiooni eest, või suuremate summade aastatepikkuseks kasvatamiseks,“ tõdes Holmi juht.

Tema sõnul on ühetaoline kõrge intress eriti sobiv neile, kes tahavad sellest võimalusest pika aja jooksul kasu saada, kuid ei julge kõiki oma sääste aastateks luku taha panna.

„Paljud meie kliendid avavad korraga mitu hoiust – näiteks ühe 3-kuulise, ühe 6-kuulise, ühe 12-kuulise ning ühe kolmeaastase hoiuse. Nii saab panna kõik oma säästud kõrge hoiuintressiga kasvama, tagades samas, et mingi osa rahast vabaneb iga mõne kuu tagant. Seda raha saab siis kas kasutusele võtta või uuesti hoiustada,“ andis Kalvet nõu.

Tema sõnul pakub tähtajaline hoius jätkuvalt kõige turvalisemat võimalust oma säästusid kasvatada. „Eestis registreeritud pankades avatud kuni 100 000 euro suurused tähtajalised hoiused inimese kohta igas pangas on Tagatisfondi poolt garanteeritud. See tähendab, et ükski hoiustaja ei jää oma säästudest ilma, juhtugu pangaga või majanduses mis tahes. Aktsiate, võlakirjade, pensionifondide ega ühegi muu investeerimislahendusega sellist turvataset ei kaasne,” selgitas ta.

Kalveti sõnul soovib Holm pakkuda võimalikult kõrgeid hoiuseintresse, sest see annab klientidele võimaluse oma raha eestimaises pangas turvaliselt hoida ja kasvatada, samas toetab aktiivne hoiuste kaasamine panga kiiret kasvu. Viimase aasta jooksul on meie hoiuste portfell kasvanud üle 40%. Kõrge hoiuintressi lubadus on kantud meie ambitsioonist hoogustada veelgi Holmi äri laienemist ning ületada loetud kuude pärast oma deposiitidega maagilise 200 miljoni euro piiri,” rääkis Kalvet.