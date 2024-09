Läänemaa toidunädalal saab valmistada törlönti ja kokteile

Järgmisel nädalal seitsmendat korda toimuval Läänemaa toidunädalal on maakonna eri paigus põnevaid toidusündmusi ja -üritusi.

Nii saab tänavusel toidunädalal valmistada törlönti ja kokteile, nautida kohalikust toorainest roogasid ning osaleda lõikuspeol. Lisaks saab osaleda Paliveres munadest suupistete valmistamise töötoas, Oru OTT-i Oru orika valmistamise koolitusel ning Vedra külas tegutsev Lauri Lilleoks õpetab kuidas kaladest roogasid valmistada. MTÜ Vormsi Kraam korraldab sügislaada ning Altmõisa külalistemajas saab nautida mõnusat sügisest brunchi.

Läänemaa toidunädal jõuab ka Haapsalu linna – erimenüüsid- ja üritusi on Restoranis Bergfeldt, kodurestos Väike Petersell, Haapsalu Rado restoranis, Dietrichis, Puhvet Kapis ning restoranis Trühvlid & Sidrunid.

„On suur rõõm, et sel aastal on kohe eriti nagu Läänemaa toidu nädal, sest ürituste variatiivsus on suur ja üle piirkonna laiali,” ütles Kodukant Läänemaa koostööprojektide koordinaator Kai Kulbok.

Läänemaa toidunädal kestav 3.-13.oktoobrini ning täpsema programmiga saab saab tutvuda ürituse sotsiaalmeedia lehel facebook.com/läänemaatoidunädal.