Läänemaa külalislahked talud saavad kaardile

Kodukant Läänemaa uuris selle aasta alguses, kui paljud maaettevõtjad ja talupidajad ootavad endale külla turiste.

Uuring on ettevalmistuseks rahvusvahelisele agroturismi toetavale projektile, mille Kodukant Läänemaa on Hiidlaste Koostöökogu toel ette võtnud.

Kodukant Läänemaa Leader-meetme koostööprojektide ja avatud talude päeva koordinaator Kai Kulbok ütles, et agroturism on kogu maailmas tõusev trend. „Nii nimetatakse sektorit, mille jaoks turism ei ole põhitegevusala, vaid toetab kõrvalt põllumajanduse, kalanduse mesinduse, metsanduse või ka toidutootmisega tegelevat ettevõtet,“ rääkis Kulbok. Ta kirjeldas, et tallu külla tulnud turistid saavad hea ettekujutuse tootmisest ja elust ettevõttes. „Neile on võimalik lähedalt tutvustada oma tooteid ja sageli müüa ka toodangut,“ lisas ta.