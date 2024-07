Nädalavahetusel kutsusid Eestimaa avatud talud endale kümnendat korda külalisi. Sündmus on ellu kutsutud, et anda hea võimalus näha, kuidas kasvab kodumaine toit, mida kujutab endast üks tänapäevane talupidamine või põllumajandusettevõte ning kui mitmekesine on maaelu.

Põllumajanduse ja toidu kasvatamise kõrval võtab üha enam ruumi maaelu mitmekesisuse tutvustamine.