Juhtkiri: väike valimisspikker

Eile alanud valimistega saadab Eesti rahvas europarlamenti seitse poliitikut. Seda on vähe. Seda olulisem on, et valik oleks mõistlik ja hoolega kaalutud.

Kas minna valima? Küllap on paljud mõelnud, et Euroopa värk. Brüssel on kaugel. Eesti asja seal ei aeta, pigem loobitakse kaikaid kodaratesse. Tegelikult aetakse vägagi. Eesti kuulub Euroopa Liitu. Eesti on osa Euroopast. Eesti asja ei ole väljaspool Euroopat olemas.