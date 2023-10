Roostal peeti toidunädala avapidu küünlavalgel

Läänemaa toidunädal on hoo sisse saanud – kümne päeva jooksul pakutakse 17 Läänemaa toidukohas kohalikust toorainest erimenüüd, korraldatakse kontsert-õhtusööke ja koolitusi.

MTÜ Kodukant Läänemaa meeskonnas toidunädalat kureerinud Kai Kulbok ütles, et söögikohad keskenduvad sel aastal peamiselt erimenüüdele. „Nii palju üritusi kui mullu, mil tähistasime viiendat toidunädalat ja andsime sellele teema – toiduelamus –, tänavu ei ole,“ ütles ta.

Kulbok ütles, et ettevõtted on sel aastal varasemast aktiivsemad. Kulboki sõnul on mõju avaldanud see, et toidunädal, mis varem oli novembris, kolis suvele lähemale. „Liitusime Porikuu festivali programmiga. Arvuliselt on seekord osalevaid söögikohti umbes sama palju kui varem. Läbi aastate on mõned kohad ikka loobunud ja nende asemel liitunud uued,“ selgitas ta.

